إنغز: اللعب مع فيرمينيو حسّن مستواي

امتدح داني إنغز مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم زميله روبرتو فيرمينو صاحب الأداء المميز مؤكدا على أن مستواه تحسن بعد دراسته لأسلوب الأداء القوي لزميله البرازيلي.



وشق إنغز، الذي تعافى من عدة إصابات متتالية في الركبة، طريقه ثانية للفريق الأول وكلل جهوده في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا بتمريرة حاسمة في انتصار ليفربول 5-0 على بورتو في ذهاب دور 16 للبطولة يوم الأربعاء الماضي.



وقال إنغز لموقع النادي على الإنترنت: منذ اللحظة التي بدأت فيها التدريب ثانية مع زملائي، حاولت التعلم كل يوم خاصة من روبرتو فيرمينو لأنه لاعب رائع بسبب الطريقة التي يلعب بها وحجم العمل الذي يقوم به مع الفريق ليس فقط أثناء امتلاك الكرة ولكن خلال عدم وجود الكرة معه.



وتابع: هذه هي الأمور التي انظر إليها وأتعلم منها وهذا ما قمت به خلال الأشهر التي ابتعدت فيها، ومع عودتك للتدريب مع الفريق كل يوم، فانك تعتاد على إطار العمل الذي يرغب فيه المدرب والضغط الذي يريده، وأنا أتعلم كل يوم من كافة زملائي هنا وأحاول أن أكون أفضل لاعب ممكن.