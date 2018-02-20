بيرلو يختار "منزله القديم" لتوديع كرة القدم

المصدر: روما - د ب أ

أكد نجم كرة القدم الإيطالي المعتزل أندريا بيرلو أنه سيخوض مباراة الوداع في ميلانو يوم 21 مايو المقبل وهي التي لعب مع قطبيها إنتر وميلان خلال مسيرته الرياضية.

وقال بيرلو لاعب ميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس سابقا، الذي سيكمل عامه التاسع والثلاثين يوم 19 مايو: لقد اخترت ملعب سان سيرو في ميلانو لأنها المدينة التي شهدت أغلب مسيرتي ولأنه من السهل الوصول لها من الخارج، أغلب الذين وجهت لهم الدعوة قبلوها.

وأنهى بيرلو الفائز مع منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 2006 مسيرته في نوفمبر الماضي بعد موسمين قضاهما مع نيويورك سيتي اف سي في الدوري الأمريكي.

وشارك بيرلو خلال مسيرته في حوالي 755 مباراة لكل الأندية التي لعب لها سجل خلالها 73 هدفا وصنع 86 هدفا آخر. ومع منتخب إيطاليا لعب في 116 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفا وصنع 23 هدفا آخر.

وتوج بيرلو مع ميلان بلقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس سوبر الإيطالي ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس سوبر أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية مرة. وفاز مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات وكأس إيطاليا مرة وكأس السوبر الإيطالية مرتين.

وساهم بيرلو في تتويج إيطاليا بكأس العالم 2006 وشارك مع الأزوري أيضا في مونديال 2010 و2014 كما خسر نهائي يورو 2012 أمام إسبانيا.

وفاز بيرلو بجائزة أكثر صانع للأهداف في مونديال 2006 والكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب وكذلك اختير ضمن فريق البطولة وحصل على جائزة رجل مباراة نهائي المسابقة واختير ضمن فريق الأفضل لعام 2006.

وتواجد بيرلو في قائمة المرشحين للكرة الذهبية 3 مرات، حصل على المركز التاسع عام 2006 والخامس عام 2007 والسابع عام 2012.