روما يعول على "خليفة" صلاح في مشواره الأوروبي

يعول روما الإيطالي كثيرا على تألق مهاجمه التركي الشاب سينغيز أوندير (20 عاماً) عندما يحل الفريق ضيفا على شاختار دونيتسك الأوكراني يوم الأربعاء في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقدم أوندير مستويات متميزة في الآونة الأخيرة، ويأمل روما في استمرار هذا المستوى المتميز للاعب في مباراة الأربعاء أملا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأوكراني تسهل من مهمة روما في مباراة الغياب على ملعبه الشهر المقبل.

وسجل أوندير أربعة أهداف للفريق في آخر ثلاث مباريات لروما بالدوري الإيطالي وساهم في فوز الفريق بكل من المباريات الثلاث ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول المسابقة.

وبعد حالة الشك التي أعقبت انتقاله لروما في يوليو 2017 ، أدرك أنصار الفريق أن أوندير قد يعوضهم نسبيا عن رحيل النجم المصري الدولي محمد صلاح إلى ليفربول.

وكان صلاح ترك الفريق في يونيو 2017 إلى ليفربول الإنجليزي وتألق معه في الموسم الحالي حيث سجل لليفربول 22 هدفا في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وقال دييغو بيروتي لاعب خط وسط فريق روما: أشعر بالسعادة فعليا لمستوى أوندير. وكان سينيغيز سجل هدفا ثم أضاف بيروتي هدفا ليقودا الفريق إلى الفوز 2 - صفر على أودينيزي يوم السبت الماضي.

وأوضح بيروتي: لا يتحدث باللغة الإيطالية حتى الآن ولكنه لاعب مهذب للغاية وظهر هذا منذ أول يوم له مع الفريق. إنه لاعب رائع ويستحق ما يقال عنه.

وكان أوندير نتقل لروما قادما من باشاك شهير التركي مقابل 13.4 مليون يورو ولكنه لم يشارك في عدد كبير من المباريات في بداية الموسم الحالي كما لم يشارك في أي من مباريات روما بالدور الأول (دور المجموعات) في دوري الأبطال هذا الموسم.

ولكن مع تراجع المستوى التهديفي للمهاجم البوسني إيدن دزيكو في الموسم الحالي، حيث سجل 11 هدفا فقط للفريق مقابل 29 هدفا في الموسم الماضي، أصبح أوندير في بؤرة الاهتمام تدريجيا رغم قصر قامته عن زميله البوسني بنحو 20 سنتيمترا.

كما تفوق أوندير، من خلال عروضه في الشهر الماضي، على كل من ستيفان الشعراوي الذي سجل خمسة أهداف فقط في الموسم الحالي، وباتريك تشيك الذي تكررت إصاباته وسجل هدفا واحدا فقط في 11 مباراة خاضها مع الفريق.

وينتظر إيزيبيو دي فرانشيسكو اللاعب السابق في خط وسط روما، والذي تولى مسؤولية تدريب الفريق في يونيو الماضي، المزيد من مهاجمه الصاعد.

وقال دي فرانشيسكو: يحتاج إلى تحسين طريقته في اتخاذ القرار. يلعب أحيانا ورأسه لأسفل ولا يرى الفرص. ولكنه يقدم الآن أداء جماعيا أكثر مما كان عليه لدى وصوله إلى الفريق.

وإلى جانب أوندير، يعتمد روما على نجم آخر جديد للفريق هو حارس المرمى البرازيلي الدولي أليسون بيكر الذي أصبح الحارس الأساسي للفريق منذ انتقال فوجيتش تشيسني إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو الماضي.

واستقبلت شباك بيكر 19 هدفا ليصبح ثالث أفضل دفاع بالدوري الإيطالي في الموسم الحالي حتى الآن.

ويأمل روما في الاستفادة من الراحة الطويلة التي حصل عليها شاختار في الفترة الماضية حيث خاض الفريق مباراة واحدة مؤخرا بعد فترة راحة امتدت لنحو شهرين.

وقال دي فرانشيسكو: أهم شيء هو أننا نعمل كفريق. كنا نفعل هذا مؤخرا داخل وخارج الملعب. كانت هناك أوقات افتقدنا فيها للعب الجماعي.