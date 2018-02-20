عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

يوم صعب في حياة كوتينيو.. سرقة منزله وسحب سيارته

المصدر: العربية.نت
مركبة كوتينيو أثناء تعرضها للسحب من قبل الشرطة
رابط مختصر

اقتحم لصوص منزل فيليبي كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني وأغلى لاعب في تاريخه خلال تواجده خارج المنزل لتناول الغداء، وفي ذات الوقت سحبت الشرطة الإسبانية سيارته الفارهة بعدما أوقفها بشكل خاطئ.

كوتينيو مع أصدقائه كوتينيو مع أصدقائه

وعاش اللاعب البرازيلي، 24 ساعة صعبة بعد أن انتشرت عبر الصحف الإسبانية صور للاعب البرازيلي المنتقل حديثا إلى برشلونة، وهو يرى مركبته تسحب من قبل شرطة المدينة قبل أن يذهب من كان برفقته إلى بيوتهم في سيارة أجرة. وفي ذات الوقت تعرض بيت كوتينيو للسطو والسرقة عندما كان برفقة أصدقائه في مطعم ما.

رفاق فيليبي استقلوا سيارة أجرة رفاق فيليبي استقلوا سيارة أجرة

ومنذ انتقاله، لم يشارك كوتينيو في أول 3 مباريات دورية بعد أن انتقل وهو مصاب في عضلة الفخذ، قبل أن يلعب بقميص برشلونة في 4 مباريات على مستوى الدوري، و3 في الكأس، استطاع فيها مع فريقه برشلونة في الوصول إلى النهائي بعد أن أحرز هدفا في شباك فالنسيا في إياب دور الأربعة.

كلمات دالّة

#كوتينيو, #ليفربول, #برشلونة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر