يوم صعب في حياة كوتينيو.. سرقة منزله وسحب سيارته

اقتحم لصوص منزل فيليبي كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني وأغلى لاعب في تاريخه خلال تواجده خارج المنزل لتناول الغداء، وفي ذات الوقت سحبت الشرطة الإسبانية سيارته الفارهة بعدما أوقفها بشكل خاطئ.

وعاش اللاعب البرازيلي، 24 ساعة صعبة بعد أن انتشرت عبر الصحف الإسبانية صور للاعب البرازيلي المنتقل حديثا إلى برشلونة، وهو يرى مركبته تسحب من قبل شرطة المدينة قبل أن يذهب من كان برفقته إلى بيوتهم في سيارة أجرة. وفي ذات الوقت تعرض بيت كوتينيو للسطو والسرقة عندما كان برفقة أصدقائه في مطعم ما.

ومنذ انتقاله، لم يشارك كوتينيو في أول 3 مباريات دورية بعد أن انتقل وهو مصاب في عضلة الفخذ، قبل أن يلعب بقميص برشلونة في 4 مباريات على مستوى الدوري، و3 في الكأس، استطاع فيها مع فريقه برشلونة في الوصول إلى النهائي بعد أن أحرز هدفا في شباك فالنسيا في إياب دور الأربعة.