سيغوردسون: يجب أن نستغل مبارياتنا على أرضنا

يعلق غيلفي سيغوردسون لاعب وسط إيفرتون أهمية كبيرة على المباريات الخمس المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتحديد شكل الموسم مؤكدا أن المباريات التي سيستضيفها على ملعبه ستكون حاسمة لإنهاء الموسم بقوة.

ويحتل إيفرتون المركز التاسع وفاز في 8 من 14 مباراة على أرضه حتى الآن لكن الفريق واجه صعوبات خارج ملعبه غوديسون بارك حيث انتصر مرة وحيدة في 13 مباراة.

ويحل إيفرتون ضيفا على واتفورد وبيرنلي وستوك سيتي ويستضيف على ملعبه برايتون آند هوف ألبيون والمتصدر مانشستر سيتي خلال الشهر المقبل.

وقال سيغوردسون، 28 عاما، لموقع النادي على الإنترنت: المباريات الخمس المقبلة حاسمة بالنسبة للفريق فهي مباريات غاية في الأهمية. على الأخص المباريات التي نلعبها على أرضنا وإذا تمكنا من اللعب بالطريقة نفسها التي خضنا بها المباريات الأخيرة في غوديسون بارك فإن هذا سيعزز الفريق بالفعل. ولكن علينا أيضا أن نحسن الأداء خارج ملعبنا فإذا بدأنا في جني النقاط من هذه المباريات نأمل أن يؤدي هذا إلى ختام جيد للموسم.

ونجح إيفرتون في تجاوز بداية متعثرة هذا الموسم واحتل مركزا بين الفرق العشرة الأولى في جدول الترتيب. ويعتقد سيغوردسون أن المدرب سام ألاردايس الذي عين في نوفمبر 2017 كان عنصرا أساسيا لتحقيق هذا التفوق.

وقال المهاجم الدولي الأيسلندي: سجلت أهدافا أكثر وصنعت أهدافا أخرى كثيرة وهذا أمر رائع. اعتقد أن المدرب نجح في إظهار أفضل ما لدي من إمكانيات لكن الأهم اننا لعبنا ودافعنا بشكل أفضل. أداء الفريق بشكل عام كان أفضل كثيرا من بداية الموسم وأعتقد أن هذا ظهر جليا من خلال النقاط التي جنيناها. أمامنا عدة مباريات مهمة وعلينا التأكد أننا سنخوضها بشكل جيد لننهي الموسم بقوة.

ويلعب إيفرتون مع واتفورد في الدوري يوم السبت المقبل.