فولفسبورغ يعين لاباديا بديلاً لشميدت

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين برونو لاباديا مديرا فنيا للفريق، حتى نهاية الموسم، بعد الرحيل المفاجئ لمارتين شميت عن المنصب يوم الاثنين.

وجاء ذلك بعد 16 شهرا ابتعد خلالها لاباديا (52 عاما)، المدرب السابق لباير ليفركوزن وهامبورغ وشتوتغارت، عن العمل في كرة القدم.

وأصبح لاباديا بذلك ثالث مدرب يتولى مسؤولية فولفسبورغ، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الألماني "بوندسليغا" هذا الموسم.

ورحل شميدت عن تدريب فولفسبورغ بشكل مفاجئ بعد خمسة أشهر فقط من توليه المنصب خلفا للهولندي أندريس يونكر، الذي أنقذ الفريق من الهبوط في الموسم الماضي عبر الفوز في الملحق الفاصل، لكنه رحل عن المنصب بعد أربع مباريات فقط لفولفسبورغ في بداية الموسم الجاري.