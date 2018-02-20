لوكاس مورا: توتنهام يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا

قال لوكاس مورا جناح توتنهام إن النادي الإنجليزي يمتلك ما يلزم للفوز بلقبه الأول في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم هذا الموسم.



ولم يخسر الفريق اللندني في اوروبا هذا الموسم واحتل قمة مجموعته وانتزع التعادل 2-2 خارج ملعبه مع يوفنتوس بطل ايطاليا في ذهاب دور الستة عشر في تورينو الأسبوع الماضي.



وحث البرازيلي مورا، الذي انضم إلى توتنهام من باريس سان جيرمان الشهر الماضي زملاءه على الحفاظ على الزخم.



وأبلغ مورا وسائل إعلام بريطانية : عمري 25 عاما لكني أعتقد أنني حصلت على الكثير من الخبرة في باريس سان جيرمان وبوسعي مساعدة توتنهام. نمتلك العديد من اللاعبين الجيدين وهيكلا رائعا، ودوري الأبطال هي أصعب بطولة لكني أعتقد أننا نمتلك ما يلزم للفوز بها إذا فكرنا دائما في الايجابيات وبذلنا جهدا كبيرا.



وأضاف :قدمنا مباراة كبيرة أمام يوفنتوس خارج ملعبنا. كانت نتيجة جيدة في إيطاليا وأنا واثق أن بوسعنا تقديم مباراة جيدة أمام جماهيرنا. كل لاعب يرغب في الفوز بألقاب... وأعتقد أننا يمكننا أن نحلم بدوري الأبطال.



وينافس توتنهام في دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2010-2011عندما خرج من دور الثمانية على يد ريال مدريد الفائز باللقب 12 مرة