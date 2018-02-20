مورينيو يأمل عودة المصابين قبل مواجهة إشبيلية الأوروبية

يأمل جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في تعافي مجموعة من لاعبيه الأساسيين قبل مباراة الأربعاء أمام مضيفه إشبيلية في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.



وفاز مانشستر يونايتد على هدرسفيلد تاون السبت الماضي ليتأهل إلى دور الثمانية في كأس الاتحاد الانجليزي في غياب كل من ماركوس راشفورد وأندير هيريرا وماركوس روخو وفيل جونز وأنطونيو فالنسيا ودالي بليند ومروان فيلايني وزلاتان إبراهيموفيتش للإصابة وبول بوغبا بسبب المرض.



وقال مورينيو إن حارس المرمى ديفيد دي خيا كان هو اللاعب الوحيد الذي حصل على راحة في مباراة هدرسفيلد بينما اضطر للاستعانة بجهود اللاعبين الشبان ايثان هاميلتون وأنخيل غوميز في المباراة التي انتهت بفوز يونايتد 2-0على ملعب جون سميث.



وقال المدرب البرتغالي للصحفيين عقب المباراة: لم ينل أي لاعب قسطا من الراحة. لعبنا بكل اللاعبين المتاحين لعدم توافر أي لاعبين آخرين، وأعتقد أن بعض المصابين قد يتعافون من الإصابة قبل مباراة الأربعاء، وأرجح وجود فرصة لتعافي راشفورد وهيريرا وفالنسيا لكنني لا أعرف الموقف بالنسبة لبول بوغبا.



واستبعد مورينيو عودة جونز وروخو لتتقلص خيارات المدرب لشغل مركز قلب الدفاع في كريس سمولينج وفيكتور ليندلوف وايريك بيلي، الذي عاد أمام هدرسفيلد بعد ثلاثة أشهر ونصف من الغياب بسبب مشاكل في الكاحل.



وأوضح مورينيو: أستبعد وجود أي فرصة لعودة ماركوس روخو أو فيل جونز أو فيلايني أو إبراهيموفيتش ولهذا فإنا نواجه مشاكل في هذا التوقيت المهم، لكني أعتقد أن الروح المعنوية مهمة للغاية فلدينا فريق قوي ومتماسك ويتمتع بروح عالية. ندرك تماما صعوبة المباراة لكننا سنخوضها.



وبعد أربعة أيام فقط من مواجهة إشبيلية في إسبانيا يستضيف مانشستر يونايتد على ملعبه في أولد ترافورد حامل اللقب تشيلسي في الدوري الممتاز.



ويوفر الفوز لفريق المدرب أنطونيو كونتي فرصة معادلة رصيد النقاط مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب قبل عشر مباريات من ختام الموسم.