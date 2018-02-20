مونتيلا: ربط سانشيز بالحبال هي الوسيلة الوحيدة لإيقافه

قال فينشنزو مونتيلا مدرب أشبيلية إن الطريقة الوحيدة للحد من خطورة أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد في مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء هي تقييد المهاجم التشيلي بالحبل.

وأحرز سانشيز هدفا وحيدا في 5 مباريات منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد قادما من أرسنال الشهر الماضي. لكنه كان إضافة نوعية في هجوم الفريق الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وهو ما ظهر جليا في التمريرة الرائعة التي أرسلها إلى روميلو لوكاكو ليحرز منها الهدف الثاني في الفوز 2 - صفر على مضيفه هدرسفيلد تاون يوم السبت في كأس الاتحاد.

وقال مونتيلا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: لا أعرف كيف أوقف سانشيز. علينا جميعا أن نحاول ذلك بطريقة ما. ربما علينا أن نقيده بحبل. إنه لاعب متميز. تحسن أداؤه كثيرا منذ أن رأيته يلعب في إيطاليا وأحدث تطورا كبيرا في مستواه فهو لاعب سريع وقادر على قيادة الهجمات المرتدة كما أنه قوي البنيان.

وتولى مونتيلا تدريب أشبيلية بشكل مفاجئ بعد إقالة إدواردو بيريزو في ديسمبر 2017. وإذا نجح في التغلب على خطط مورينيو في مجموع المباراتين فسيكون أول مدرب يقود أشبيلية لبلوغ دور الثمانية في دوري الأبطال.

وأخفق أشبيلية في الوصول لدور الثمانية ثلاث مرات كانت أولاها في 2008 عندما خسر بركلات الترجيح أمام فنربخشة التركي ثم 2010 حين فاز عليه سيسكا موسكو ثم خسر الموسم الماضي أمام ليستر سيتي.

وتتضمن خبرة مونتيلا في البطولات الأوروبية خروج فريقه فيورنتينا الإيطالي من الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي أمام أشبيلية في 2015 بينما كانت تجربته الوحيدة في دوري أبطال أوروبا عندما خسر فريقه روما في دور الستة عشر أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في 2011.

وأثنى مونتيلا على المدرب واسع الخبرة مورينيو الذي خاض 139 مباراة في دوري أبطال أوروبا وأحرز اللقب مرتين، وقال: أنا متحمس للغاية لمواجهة فريق يدربه مورينيو فهو صاحب رؤية خططية متميزة. درست أسلوبه جيدا في بداية عملي في مجال التدريب. لديه خبرة أكبر مني في دوري الأبطال. الخبرة مسألة حيوية ومهمة. كما أن الحماس أيضا عامل مهم ولهذا سنحاول وسنلعب غدا بكثير من هذا الحماس.