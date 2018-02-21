إحباط جديد لكانافارو في دوري أبطال آسيا

أصيب فابيو كانافارو، مدرب غوانزو إيفرغراند بطل الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، بإحباط جديد للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن أخفق فريقه في الفوز على منافسه الياباني سيريزو اوساكا مكتفيا بالتعادل بدون أهداف ليكون هذا هو التعادل الثاني في دوري أبطال آسيا التي فاز بلقبها مرتين من قبل.

وبهذه النتيجة لم ينجح كانافارو، الذي فاز مع منتخب إيطاليا بكأس العالم في 2006، في قيادة غوانزو لتحقيق أي فوز منذ عودته لتدريب الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الصيني الممتاز.

وقال كانافارو: أعددنا أنفسنا جيدا لهذه المباراة، وأظهر اللاعبون روحا ممتازة. الشيء الأهم هو أننا نجحنا في صناعة فرص عديدة لإحراز أهداف لكن يبقى في رصيدنا نقطتان فقط.

وعانى غوانزو في اللعب بسلاسة، وبدا الفريق الياباني الأقرب للفوز وحصد النقاط الثلاث، حيث أنهى المباراة بقوة مستفيدا من قوة الدفع التي منحها البديل يويتشيرو كاكيتاني للفريق.

لكن أداء غوانزو بطل الدوري الصيني سبع مرات كان كافيا لنيل نقطة التعادل التي وضعته في المركز الثالث في المجموعة السابعة متأخرا بنقطتين عن سيريزو المتصدر وبنقطة عن جيجو يونايتد الكوري الجنوبي الذي فاز بدوره على بوريرام يونايتد، صاحب المركز الأخير في المجموعة 2-0 في تايلاند.