إلزام ليستر سيتي بدفع 3 ملايين جنيه إسترليني

سيدفع ليستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم 3.1 مليون جنيه إسترليني لتسوية نزاع مع الاتحاد الانجليزي للعبة بشأن النتائج المالية للنادي في موسم 2013-2014 ووجه اتهام للنادي المملوك لشركة كينغ باور ومقرها تايلاند بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف في ذلك الموسم عندما فاز ببطولة دوري الدرجة الثانية ليتأهل لدوري الأضواء.



ومني ليستر سيتي بخسائر قيمتها 20.8 مليون جنيه إسترليني لكن قيل وقتها أن النادي قلص أرقام التكاليف وزاد من أرقام الايرادات حتى يقدم أرقاما تتوافق مع القواعد التي وضعها الاتحاد الانجليزي.



وقال ليستر في بيان: للوصول إلى تسوية أقر الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعدم قيام النادي بأي محاولة متعمدة للخداع أو انتهاك القواعد وأن هذا النزاع سببه وجود تباين واضح في وجهات نظر الطرفين إزاء تفسير تلك القواعد، وقد أخذت جميع المسائل ذات الصلة في الاعتبار عند تحديد قيمة هذه التسوية.