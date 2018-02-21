برشلونة يقترب من التعاقد مع البرازيلي أرتور

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال لاعب وسط نادي غريميو البرازيلي أرتور إلى صفوفه العام المقبل في صفقة قدرتها تقارير في الصحف الإسبانية بـ40 مليون يورو.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية: خطا برشلونة خطوة نهائية نحو إتمام صفقة أرتور، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى كحوافز.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فكشفت أن مدير كرة القدم في النادي روبرت فرنانديز فتوجه إلى مدينة بورتو أليغري البرازيلية لينجز صفقة أرتور الذي توصل النادي معه إلى اتفاق اعتبارا من يناير 2019.

ومن المتوقع أن يصل لاعب الوسط البالغ 21 عاما إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن صحيفة "ماركا" أشارت إلى أنه قد يلتحق بالفريق الصيف المقبل إذا نجح برشلونة في التخلي عن بعض لاعبيه غير الأوروبيين.

وتألق أرتور بشكل لافت في نهائي كأس ليبرتادوريس الذي شهد تتويج فريقه باللقب على حساب لانوس الأرجنتيني 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليحرز النادي البرازيلي اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه.