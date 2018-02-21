ريال مدريد يتغلب على ليغانيس ويقفز إلى المركز الثالث

واصل ريال مدريد صحوته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب تغلبه 3 - 1 على مضيفه ليغانيس اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وارتقى الريال للمركز الثالث بترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، بفارق 14 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، في حين تجمد رصيد ليغانيس، الذي تكبد خسارته الثالثة على التوالي والحادية عشر في البطولة هذا الموسم، عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

ورغم غياب عدد من العناصر الأساسية عن الريال في المباراة، في مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والظهير الأيسر المصاب مارسيلو، إلا أن الفريق نجح في قلب تأخره بهدف مبكر إلى فوز ثمين ومستحق.

بوادر ليغانيس بالتسجيل مبكرا عن طريق أوناي بوستينزا في الدقيقة السادسة، وتعادل لوكاس فاسكيز سريعا لمصلحة الريال في الدقيقة 11. استغل الريال حالة الارتباك التي عانى منها دفاع ليجانيس، ليضيف كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة 29، فيما تكفل المدافع المخضرم سيرخيو راموس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، رد الريال اعتباره أمام ليغانيس، الذي تسبب في الإطاحة بالفريق الملكي من دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

يذكر أن المباراة قد تم تأجيلها عن موعدها الأصلي في ديسمبر الماضي، بسبب مشاركة الريال في بطولة كأس العالم للأندية التي توج بها الفريق في الإمارات العربية المتحدة.