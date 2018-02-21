فينغر يريح أوزيل ورامسي أمام أوسترسوند

سيغيب ثنائي خط وسط أرسنال أرون رامسي ومسعود أوزيل عن مواجهة إياب دور 32 في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام أوسترسوند يوم الخميس لكن المدرب أرسين فينغر يأمل في مشاركتهما مطلع الأسبوع المقبل أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وخاض فينغر مباراة الذهاب في السويد التي فاز بها 3-صفر بتشكيلة قوية الأسبوع الماضي وقد يمنح لاعبيه الشبان فرصة اللعب يوم الخميس.

وتدرب أوزيل ورامسي مع الفريق الأول يوم الأربعاء لكن فينغر قال إن صانع اللعب الألماني عانى من وعكة صحية هذا الأسبوع بينما يحتاج اللاعب الدولي الويلزي وقتا أطول لاستعادة لياقته بعد عودته من إصابة في أعلى الفخذ.

وأبلغ فينغر مؤتمرا صحفيا: أوزيل عانى من وعكة صحية يومي الإثنين والثلاثاء. كنت بالطبع سأدفع به غدا لكن بسبب مرضه يتعين إراحته. رامسي لن يدخل التشكيلة غدا. خاض مرانا جيدا. سنرى كيف ستتطور حالته من الآن وحتى مباراة نهائي كأس الرابطة يوم الأحد. لن استبعد مشاركته.

وأكد فينجر أن هنريخ مخيتاريان سيحصل على فرصة لصناعة الفرص في غياب أوزيل وسيبدأ داني ويلبيك أساسيا في الهجوم.

وسيحتفظ الحارس ديفيد أوسبينا، الذي يعتمد عليه أرسنال بشكل كبير في مباريات الكأس هذا الموسم، بمركزه بدلا من الخيار الأول بيتر تشيك.

ويحتل أرسنال المركز السادس في الدوري الممتاز مبتعدا بثماني نقاط عن تشيلسي الرابع ويحتاج إلى أن ينهي الموسم بين الأربعة الأوائل أو الفوز بالدوري الأوروبي للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وردا على سؤال إذا ما كان الدوري الأوروبي يشكل أولوية له مثلما كان الحال مع جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الموسم الماضي قال الفرنسي فينغر: فعل ذلك في مراحل متقدمة عندما وصلوا إلى قبل النهائي، يتعين علينا التركيز في الدوري الممتاز. الدوري الأوروبي من بين أولوياتنا. نركز على الأداء فيه بشكل قوي أيضا. لكن مبدئيا نرغب في العودة إلى دوري الأبطال من خلال الدوري الممتاز.