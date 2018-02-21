كاشيما الياباني يهزم سامسونغ ويتصدر مجموعته

انتزع كاشيما أنتلرز الياباني صدارة المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي 2 - 1 يوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.



ورفع أنتلرز رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الأول وتراجع بلووينغز إلى المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.



وتقدم كاشيما أنتلرز بهدفين سجلهما مو كانازاكي في الدقيقتين الثامنة و58 ورد بلووينغز بهدفه الوحيد في الدقيقة 89 وسجله كريستوفام ، علما بأن زميله ديان داميانوفيتش أهدر فرصة التسجيل للفريق الكوري من ضربة جزاء في الدقيقة 25 .



وسقط سيريزو أوساكا الياباني في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه غوانزو إيفرغراند الصيني في مباراتهما بالمجموعة السابعة. ورفع سيريزو رصيده في صدارة المجموعة إلى أربع نقاط مقابل نقطتين لإيفرغراند في المركز الثالث.



واحتل جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعدما حقق انتصاره الأول وتغلب على مضيفه بوريرام يونايتد التايلندي 2 - صفر.



وجاء هدفا جيجيو يونايتد في الدقيقتين الثانية و21 وسجلهما تشانغ مين لي وماغنو كروز وجاء هدف كروز من ضربة جزاء.