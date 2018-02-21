ميسي يسجل لبرشلونة وينهي عقدة ملعب تشيلسي

المصدر: لندن - د ب أ

خيم التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة تشيلسي الإنجليزي مع ضيفه برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم البرازيلي ويليان بهدف لتشيلسي في الدقيقة 62 ثم أدرك الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 75.

وسيطر برشلونة على مجريات اللعب طوال شوطي المباراة ولاحت للفريق عدة فرص محققة للتسجيل ولكن تم إهدارها كما سنحت فرص أخرى لتشيلسي أبرزها تسديدتين من ويليان ولكن القائم حرمه من التسجيل في كلتا المرتين.

والتقى الفريقان 12 مرة من قبل حيث فاز تشيلسي 4 مرات مقابل 3 انتصارات لبرشلونة وتعادلا 5 مرات، وخلال المواجهات السابقة سجل تشيلسي 15 هدفا مقابل 16 هدفا لبرشلونة.

ويتطلع برشلونة للفوز بكافة الألقاب هذا الموسم حيث يتصدر الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة كما صعد لنهائي كأس ملك إسبانيا في مواجهة أشبيلية يوم 21 ابريل المقبل، بجانب سعي الفريق لحصد لقب دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2014- 2015.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة وصعد الفريق لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى برشلونة للتتويج باللقب القاري للمرة السادسة في تاريخه فيما يحلم تشيلسي بلقبه الثاني بعد فوز بالبطولة في موسم 2011 /2012.

وفي المباراة الأخرى، وضع بايرن ميونيخ قدما في الدور ربع النهائي بعد أن سحق ضيفه بشكتاش التركي 5 - صفر بأقدام ليفاندوفسكي، هدفان، مولر، هدفان، والفرنسي كومان.