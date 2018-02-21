هاينكس ينتقد شكوى روبن إلى وسائل الإعلام

أشاد يوب هاينكس المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بلاعبه الألماني الدولي توماس مولر مهاجم الفريق ووصفه بأنه لاعب فريد بعد هدفي مولر في المباراة التي اكتسح فيها بايرن ضيفه بشكتاش التركي 5 - صفر في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا.



ومر مولر بفترة عصيبة من مسيرته الكروية خلال الموسم الماضي ولكنه استعاد كثيرا من مستواه وبريقه في الموسم الحالي وأظهر قوته وإمكانياته في مباراة الثلاثائ التي شهدت طرد دوماغوف فيدا نجم بشكتاش في وقت مبكر للغاية حيث ترك الملعب ببطاقة حمراء في الدقيقة 16 بسبب الخشونة.



وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي أيضا هدفين لبايرن كما أحرز كينغسلي كومان الهدف الآخر للفريق ليمنح بايرن مدربه هاينكس هدية ثمينة حيث عادل هاينكس بهذا الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية التي يحققها بايرن في مختلف البطولات برصيد 14 انتصارا متتاليا.



وصرح هاينكس ، للصحفيين ، قائلا : يعلم توماس بشكل جيد تماما أن دوري الأبطال بطولة خاصة للغاية وتحتاج لأداء خاص للغاية.



وأوضح : انه لاعب مهم للغاية في أسلوب لعب الفريق لأنه يسجل أحيانا بعض الأهداف مثل الهدف الأول في مرمى بشكتاش. وفي الهدف لآخر له بهذه المباراة ، كان مولر في المكن المناسب بفضل طاقته وسرعته واستجابته. هذا هو ما يجعله لاعبا فريدا.



ويطمح هاينكس (72 عاماً) إلى قيادة الفريق في الموسم الحالي لتكرار الثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) والتي سبق وأن فاز بها مع الفريق في 2013 .



وعن الاستياء الذي أبداه الهولندي آريين روبن نجم الفريق ، إلى وسائل الإعلام عن بدء المباراة على مقاعد البدلاء ، قال هاينكس : أفعل ما أراه مناسبا. على الجميع أن يتقبلوا هذا. انتهى الأمر.



وكان روبن قد قال في تصريحات لشبكة سكاي التليفزيونية: إذا عبرت عما أشعر به فسأكون غدا مع السيد رومينيغه (رئيس بايرن ميونخ)، في إشارة إلى إمكانية تلقيه لتوبيخ من قبل رئيس النادي في حال بالغ في تعبيراته.



ولعب روبن في الدقيقة 44 بديل للكولومبي خاميس رودريغيز الذي خرج مصابا في ربلة الساق (عضلة السمانة) ولكن هاينكس أكد أن الإصابة ليست خطيرة.



وشهدت المباراة أيضا خروج لاعبين كبيرين أخرين من التشكيلة الرئيسية وهما الفرنسي فرانك ريبيري والإسباني تياغو الكانتارا.