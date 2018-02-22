أشبيلية يتعادل مع يونايتد وشاختار يقلب الطاولة على روما

المصدر: أشبيلية - د ب أ

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء أشبيلية الإسباني مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم خلال التسعين دقيقة.

وبتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل لدور الثمانية إلى مباراة العودة التي ستقام الشهر المقبل على ملعب "أولد ترافورد" معقل يونايتد.

ويكفي أشبيلية التعادل الإيجابي بأي نتيجة لمواصلة مسيرته في المسابقة، فيما بات يتعين على مانشستر يونايتد ضرورة تحقيق الفوز إذا أراد الاستمرار في البطولة، التي توج بها في ثلاث مناسبات.

وفي المباراة الثانية، تغلب شختار دونيتسك الأوكراني على ضيفه روما الإيطالي 2 - 1، بعد أن تقدم الأخير بهدف التركي أوندير، إلا أن الفريق الأوكراني قلب النتيجة بأقدام فيريرا وفريد.