الاتحاد الإنجليزي يبرئ فيرمينو بعد حادثة هولغيت

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء إن روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول لن يتعرض لأي عقوبة انضباطية بعد أن اتهمه ميسون هولغيت مدافع إيفرتون بتوجيه عبارات عنصرية ضده في مباراة جمعت بينهما في يناير بكأس الاتحاد.

وقال الاتحاد إن الدلائل لم تكن كافية لتوجيه أي اتهام للمهاجم البرازيلي بعد المشادة مع الإنجليزي هولغيت في مباراة الدور الثالث من البطولة.

وتعرض فيرمينو، 26 عاما، للدفع باتجاه اللوحات الإعلانية من جانب هولغيت، 21 عاما، في الدقيقة 40 في قمة مرسيسايد ليوجه مهاجم ليفربول بعدها إساءة لفظية لمدافع إيفرتون. إثر ذلك توجه هولغيت، وهو من أصول عرقية مختلطة، ليشكو لحكم المباراة.

وقال الاتحاد في بيان: بعد تحقيق دقيق في واقعة الإساءة العنصرية المقدمة من ميسون هولغيت لاعب إيفرتون بحق روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول يعلن الاتحاد أنه لن يتخذ أي إجراء انضباطي ضد فيرمينو.

وأضاف الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أنه واثق تماما أن الإدعاء المقدم من هولغيت يستند إلى نية حسنة ولا يتضمن شبهة "تعمد الكذب أو الإضرار بالغير".

وأوضح الاتحاد أنه حصل على شهادات 12 لاعبا ومسؤولا من الفريقين بخلاف حكم المباراة والحكم الرابع. لكن أحدا منهم لم يسمع الكلمات التي تلفظ بها فيرمينو.

وأضاف البيان: وفي إطار التحقيق استعان الاتحاد بواحد من المتخصصين في اللغة البرتغالية المنطوقة باللهجة البرازيلية لتفسير الألفاظ محل الادعاء، وبالإضافة لكل هذا حصلنا على مشاهد مصورة من زوايا مختلفة للواقعة عرضت على اثنين من الخبراء المستقلين المتخصصين في قراءة الشفاه ويجيدان التحدث باللغة البرتغالية.