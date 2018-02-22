باردو: يجب أن ننتصر لنبعد الأعين عن مشاكلنا

قال آلان باردو، مدرب ويست بروميتش ألبيون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن على فريقه تحقيق الانتصارات تباعا لإبعاد التركيز عن مشكلاته خارج الملعب بما يضمن بقاءه في دوري الأضواء.

وعقب إقالة رئيسه والمدير التنفيذي، الأسبوع الماضي، استجوبت الشرطة الإسبانية 4 من لاعبي الفريق بسبب مزاعم سرقة سيارة أجرة خلال معسكر تدريبي في إسبانيا. وازداد أسبوع الفريق سوءا بعد خروجه من الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي بخسارته 2-1 أمام ساوثهامبتون.

وقبل لقاء هدرسفيلد تاون، سئل باردو يوم الخميس عما إذا كان يشعر بالغضب بسبب تصرف اللاعبين الأربعة الذين تورطوا في الحادث الذي وقع في برشلونة وهم جوني إيفانز وغاريث باري وجاك ليفرمور وبواز مايهيل.

وقال باردو: بالطبع أشعر بالغضب، ينتابني شعور بالارتياح عندما أرى نتائج الأعمال ونحتاج لتحقيق نتائج، زادت الواقعة من تأزم وضعنا والشيء الوحيد الذي قد يمكننا من الخروج من دائرة الضوء هو الفوز بالمباريات. لدينا الوقت لمواجهة المشكلة والتعامل معها على أفضل نحو، ولن تنمحي هذه الواقعة أبدا. إنه خطأ يجب أن نبرئ أنفسنا منه، إما أن نفلت من الهبوط بشكل رائع أو نهبط ونحن ندافع عن مكانتنا أو نهبط بشكل مؤلم.

ويتذيل ويست بروميتش جدول الترتيب برصيد 20 نقطة ونال 3 هزائم متتالية في الدوري. ووصف باردو لقاء السبت بأنها مباراة "ضخمة"، وقال إن النادي لديه ثلاثة خيارات، وهو يخوض الفترة الأخيرة من الموسم.