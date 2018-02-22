ديبورتيفو لاكورونا يتعاقد مع الغاني مونتاري

أعلن نادي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني يوم الخميس،تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم الغاني سولي مونتاري الذي كان كان يتدرب معه منذ 9 فبراير كلاعب حر.



ولعب مونتاري (33 عاماً) مع كلارنس سيدورف، مدرب ديبورتيفو، في ميلان الإيطالي ثم لعب تحت قيادة سيدورف بعدما أصبح مدربا للفريق الإيطالي.



وذكر النادي في بيان: أصبح مونتاري لاعبا جديدا في ديبورتيفو حتى نهاية الموسم الجاري. وفاز سولي، اللاعب السابق في بورتسموث الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، بلقبين للدوري الإيطالي من إنتر، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا في 2010، قبل أن ينتقل لمنافسه التقليدي ميلان.



وتعرض سيدورف للخسارة مرتين كمدير فني لديبورتيفو ويقبع الفريق في المركز التاسع عشر بفارق ثلاث نقاط عن المنطقة الآمنة.