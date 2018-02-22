سواريز وستواني في مواجهة أوروغويانية بكامب نو

يعتبر لويس سواريز مهاجم برشلونة وكريستيان ستواني مهاجم جيرونا من أخطر لاعبي دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خلال الموسم الجاري وسيلتقي مهاجما منتخب أوروغواي وجها لوجه في لقاء بين المتصدر ومفاجأة الموسم يوم السبت.

ومن المرجح أن تكون قمة كاتالونيا تاريخية إذ يبحث جيرونا عن فوزه الأول على الإطلاق في الدوري في كامب نو بينما يقترب برشلونة من رقم قياسي للنادي بالبقاء في 32 مباراة بلا هزيمة في المسابقة.

وتعافى سواريز من بداية متواضعة ليرفع رصيده إلى 17 هدفا في الدوري ولا يتأخر سوى عن زميله ليونيل ميسي هداف المسابقة برصيد 20 هدفا. ويأتي خلفه إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيغو برصيد 15 هدفا ثم ستواني ولديه 13 هدفا.

ولم يكن ستواني مرشحا ليكون ضمن أفضل أربعة هدافين في الدوري هذا الموسم بعدما عانى كثيرا في دخول التشكيلة الأساسية لميدلسبره في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وهبوط فريقه. لكن مهاجم أوروغواي استفاد من خبرته السابقة في الدوري الإسباني مع إسبانيول.

وبدأ ستواني عودته إلى الدوري الإسباني بقوة وسجل هدفين بضربتي رأس ليتعادل جيرونا 2-2 مع أتليتيكو مدريد وأحرز ثلاثة أهداف في آخر مباراتين في الفوز 2-صفر على أتليتيك بيلباو و3-صفر على ليغانيس.

وساهم ستواني وزميله المهاجم بورتو في 22 من 34 هدفا لجيرونا لكن تقدم الفريق إلى المركز الثامن، وبفارق أربع نقاط عن المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي، اعتمد أيضا على الدفاع القوي الذي استقبل 3 أهداف فقط في 7 مباريات.

وخسر جيرونا 3-صفر أمام برشلونة في لقاء الدور الأول لكنه يملك سجلا قويا أمام فرق القمة في الدوري وفاز 2-1 على ريال مدريد حامل اللقب في أكتوبر وتعادل مع أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في المباراتين.

وقال أليكس غرانيل لاعب وسط جيرونا: يملك جيرونا القدرة على الصمود أمام برشلونة. ولقد أظهرنا باستمرار أننا نملك الكثير من الطموح وفي الوقت الذي ستكون فيه المباراة بمثابة احتفال لمشجعينا وكل من يحب جيرونا، فبالنسبة للاعبين سيكون الهدف إثبات قدرتنا على التنافس مع أي فريق.

ويتصدر برشلونة الدوري بفارق 7 نقاط على أقرب منافسيه أتليتيكو وربما يوسع الفارق إلى عشر نقاط قبل أن يلعب فريق دييغو سيميوني في اليوم التالي أمام أشبيلية الذي أطاح به من كأس ملك إسبانيا الشهر الماضي.

ويستضيف ريال مدريد منافسه ألافيس يوم السبت بعدما تقدم إلى المركز الثالث وقلص الفارق إلى 14 نقطة خلف برشلونة بعدما فاز بمباراته المؤجلة على ليغانيس يوم الأربعاء.