أزبيليكويتا: تشيلسي سيواصل صحوته أمام يونايتد

أكد سيزار أزبيليكويتا مدافع تشيلسي إن تركيز الفريق اللندني منصب على مواصلة صحوته عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وبعد هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام واتفورد وبورنموث، عاد تشيلسي إلى طريق الانتصارات بفوزه على ويست بروميتش ألبيون في الدوري ثم على هال سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي قبل تعادله 1-1 مع برشلونة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا.



ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الترتيب بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني مع اشتعال المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال قبل 11 جولة على النهاية.



وأبلغ أزبيليكويتا موقع تشيلسي على الإنترنت : بعد هزيمتين سيئتين قبل عدة أسابيع حققنا انتصارين... أمام برشلونة أيضا كان الأداء رائعا وشبه مثالي.



وأضاف: الآن أمامنا مباراة صعبة يوم الأحد وعلينا أن نحول اهتمامنا إلى الهدف التالي وهو الدوري الممتاز ومحاولة انهاء الموسم في أفضل مركز ممكن، وفي هذه اللحظة نقترب أكثر وأكثر من نهاية الموسم.. لذا علينا الحصول على نقاط المباراة.



وتنتظر تشيلسي مواجهات صعبة بعد رحلته لاستاد أولد ترافورد، إذ يحل ضيفا في الجولة التالية على مانشستر سيتي المتصدر ثم يستضيف كريستال بالاس قبل أن يواجه برشلونة في لقاء الإياب باستاد نو كامب.