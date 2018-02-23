اتهام سيميدو فياريال بالسرقة والاختطاف

اتهمت محكمة إسبانية البرتغالي روبن سيميدو مدافع فياريال المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الخميس، بعدة جرائم بينها الشروع في القتل والسرقة وحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة وأمر القاضي بحسبه وعدم الإفراج عنه بكفالة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه جرى إلقاء القبض على سيميدو، 23 عاما، يوم الثلاثاء الماضي بعد مزاعم بشأن تورطه مع آخرين في احتجاز شخص وتهديده باستخدام السلاح.

وقالت محكمة فالنسيا في بيان : وجه القاضي اتهاما للاعب كرة قدم بالشروع في القتل وتهديد واحتجاز شخص بشكل غير قانوني وحيازة أسلحة نارية بشكل غير مشروع والسطو المسلح.

وقال كاتيو بالدي وكيل أعمال اللاعب لشبكة تي.إس.إف التلفزيونية البرتغالية يوم الأربعاء بأن اللاعب تعرض للخداع: روبن كان ضحية لاحتيال وخداع واسع النطاق له طبيعة مالية. لم يتصرف بشكل مناسب أمام هذا الموقف لكنه كان ضحية. ما شاهدته في التليفزيون الإسباني أمرا مؤسفا وغير صحيح لكن روبن لم يتورط فيه. الاختطاف المزعوم لم يحدث. ما يتردد بشأن الاختطاف والتعذيب عار تماما من الصحة. السلاح لا يخص سيميدو ورغم ذلك وجدوه في منزله.

وقال فياريال عبر موقعه على الإنترنت إنه سيفتح تحقيقا مع اللاعب وسيتخذ أي إجراء ضروري.

وانضم سيميدو للنادي الإسباني العام الماضي قادما من سبورتنغ لشبونة مقابل 14 مليون يورو. وخاض اللاعب ثلاث مباريات فقط منذ البداية في الدوري الإسباني هذا الموسم بسبب سلسلة من الإصابات.