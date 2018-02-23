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الاتحاد الإنجليزي يتهم غوارديولا بدعم سجناء كاتالونيا

المصدر: لندن - د ب أ
غوارديولا تبنى رسالة سياسية في نوفمبر الماضي
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اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بتبني رسالة سياسية من خلال وضع شريط أصفر.

وقال جوارديولا في نوفمبر إنه يضع الشريط دعما للسياسيين المسجونين في إقليم كتالونيا الذي ولد فيه.

واعتبر الاتحاد الإنجليزي أن هذا اختراق لـ"قواعد الأطقم والاعلانات" وتم منحه مهلة للرد على هذا الاتهام حتى 5 مارس المقبل.

كلمات دالّة

#كاتالونيا, #غوارديولا

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