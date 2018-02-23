أرسنال يخسر من أوسترسوند ويتأهل إلى ثمن النهائي

بلغ أرسنال الإنجليزي الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي يشارك فيها للمرة الأولى منذ موسم 1999-2000، وذلك رغم خسارته أمام ضيفه المتواضع أوسترسوند السويدي 1-2 يوم الخميس في إياب الدور الثاني على "ستاد الامارات" في لندن.

وبعد حسمه لقاء الذهاب خارج قواعده بثلاثية نظيفة، بدا أرسنال أمام مهمة سهلة في الإياب على أرضه لكنه تلقى هدفين تفصل بينهما 70 ثانية فقط، الأول عبر الفلسطيني الأصل حسام عايش "22" والثاني بواسطة الإيراني الأصل كين سيما "23". لكن النادي اللندني الذي غاب هذا الموسم عن مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1998، قلص الفارق في بداية الشوط الثاني عبر البوسني سياد كولاسيناك "47" دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب مدربه الفرنسي أرسين فينغر المزيد من الإحراج. ومن المؤكد أن ارسنال كان بغنى عن خسارة من هذا النوع لأنها ستؤثر على معنويات لاعبيه قبل المواجهة المزدوجة مع مانشستر سيتي الذي يلتقيه يوم الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ثم يوم الخميس المقبل في المرحلة 28 من الدوري. وتعد "يوروبا ليغ" أهمية كبرى لأرسنال لأن الفوز باللقب سيمنحه بطاقة العودة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، كون هذا الأمر غير وارد منطقيا من خلال الدوري الممتاز لأنه يتخلف بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية الأم.

وبلغ ميلان الإيطالي الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه لودوغوريتس رازغراد البلغاري 1-صفر يوم الخميس في إياب الدور الثاني.

وكان ميلان بقيادة لاعب وسطه السابق جينارو غاتوزو فاز ذهابا سلتيك فاز ذهابا خارج ملعبه بثلاثية نظيفة، ثم جدد يوم الخميس تفوقه على منافسه البلغاري بفضل هدف سجله في الدقيقة 21 فابيو بوريني الذي كان أيضا صاحب الهدف الثالث لفريقه في لقاء الذهاب.

وتحضر ميلان الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى بصيغتها الحالية "يوروبا ليغ"، بشكل مثالي لما ينتظره يوم الأحد في الملعب الأولمبي حيث يحل ضيفا على روما في المرحلة 26 من الدوري المحلي. ويعود الفريق اللومباردي إلى العاصمة مجددا يوم الأربعاء المقبل حيث يلتقي لاتسيو في نصف نهائي مسابقة الكأس، قبل أن يخوض لقاء الديربي ضد جاره اللدود إنتر في المرحلة 27 من الدوري الذي يحتل فيه حاليا المركز السابع بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال يحتله حاليا لاتسيو.

وحجز بوروسيا دورتموند الألماني مقعده في الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، وذلك بتعادله القاتل مع مضيفه أتالانتا الإيطالي 1-1 يوم الخميس في اياب الدور الثاني.

وبدا دورتموند، القادم من دوري الأبطال، في طريقه لتوديع المسابقة بعدما تخلف منذ الدقيقة 11 وحتى الدقيقة 83 بهدف البرازيلي رافائيل، كونه فاز ذهابا على أرضه 3-2. لكن مارسيل شميلزر الذي دخل خلال استراحة الشوطين بدلا من جيريمي توليان، أدرك التعادل ومنح فريقه بطاقة التأهل قبل 7 دقائق على انتهاء الوقت، حارما أتالانتا من تجاوز الدور الثاني للمرة الأولى منذ موسم 1991 حين بلغ ربع النهائي.

وبلغ مارسيليا الفرنسي الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وذلك رغم خسارته أمام مضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي صفر-1 يوم الخميس في إياب الدور الثاني، وسجل ريكاردو هورتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 دون أن يكون ذلك كافيا لتأهل فريقه الذي خسر ذهابا في مارسيليا بثلاثية نظيفة.

كما بلغ أتلتيك بيلباو الإسباني الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، وذلك رغم خسارته أمام ضيفه سبارتاك موسكو الروسي 1-2 يوم الخميس في اياب الدور الثاني. وسجل خافيير إتشيتا "57" هدف النادي الباسكي، والبرازيلي لويس أدريانو "44" والباراغوياني لورنزو ميلغاريخو "83" هدفي سبارتاك الذي خسر ذهابا على ارضه 1-3.