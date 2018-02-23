الدوري الأوروبي: نابولي يهزم لايبزيغ ويغادر البطولة

بلغ لايبزيغ الألماني الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، وذلك رغم خسارته أمام ضيفه نابولي الإيطالي صفر-2 الخميس في اياب الدور الثاني.

وسجل البولندي بيوتر زيلينسكي "33" ولورنزو إينسيني "86" هدفي المباراة، لكن ذلك لم يكن كافيا للحؤول دون خروج فريقهما وتأهل لايبزيغ إلى ثمن النهائي في أول مشاركة قارية له، وذلك بفضل فوزه ذهابا على ملعب "سان باولو" بنتيجة 3-1.

وبلغ أتليتيكو مدريد الإسباني الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، وذلك بفوزه يوم الخميس على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 1-صفر على ملعب "واندا متروبوليتانو" في مدريد.

وكان أتليتيكو، القادم من مسابقة دوري الأبطال بعد أن حل ثالثا في مجموعته خلف روما الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، حسم أيضا لقاء الذهاب خارج قواعده بنتيجة كبيرة 4-1 ثم جدد يوم الخميس فوزه على ضيفه الدنماركي بهدف للفرنسي كيفن غاميرو "7" الذي عزز سجله كأفضل هداف فرنسي في المسابقة بـ21 هدفا، 17 مع إشبيلية الإسباني و2 مع كل من ستراسبورغ وأتيلتيكو. ويذكر أن أتليتيكو توج بلقب المسابقة عامي 2010 و2012 على حساب فولهام الإنجليزي ومواطنه أتلتيك بيلباو على التوالي.

وبلغ ليون الفرنسي الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه فياريال الإسباني 1-صفر يوم الخميس في إياب الدور الثاني. وسجل البوركيني برتراند تراوريه "85" هدف ليون الذي حسم أيضا لقاء الذهاب لصالحه 3-1. وأكمل فياريال المباراة بعشرة لاعبين في الدقائق الـ12 الأخيرة بعد طرد مدافعه خاومي كوستا.

وبلغ لاتسيو الإيطالي الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني 5-1 يوم الخميس في إياب الدور الثاني على الملعب الأولمبي في روما.

وكان لاتسيو خسر لقاء الذهاب 1-صفر، لكن سرعان ما أطلق اللقاء من نقطة الصفر بهدف في الدقيقة 7 لتشيرو ايموبيلي الذي أضاف هدفين آخرين في الدقيقتين 43 و71، فيما كان الهدفان الآخران من نصيب الأنغولي باستوس "35" والبرازيلي فيليبي أندرسون "51"، أما الهدف الوحيد للضيوف فكان للفرنسي هارلم غنوهيريه "82".

وبلغ زينيت سان بطرسبورغ الروسي الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه سلتيك الأسكتلندي 3-صفر يوم الخميس في إياب الدور الثاني. وكان سلتيك فاز ذهابا 1-صفر، لكن سرعان ما أطلق زينيت اللقاء من نقطة الصفر بهدف في الدقيقة 8 لمدافع تشيلسي الإنجليزي السابق الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، قبل أن يضيف دالير كوزباييف "27" وألكسندر كوكورين "61" الهدفين الثاني والثالث لبطل عام 2008.

وعجز نيس الفرنسي عن تعويض خسارة الذهاب التي تعرض لها على أرضه أمام لوكوموتيف موسكو الروسي، وسقط مجددا أمام الأخير في العاصمة الروسية 1-صفر يوم الخميس في إياب الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم. وكان الفريق الروسي حسم لقاء الذهاب خارج قواعده 3-2 بعد أن عوض تخلفه صفر-2 بفضل ثلاثية للبرتغالي مانويل فرنانديز، ثم وجه الضربة القاضية إلى نيس في الشوط الأول من لقاء الإياب بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 عبر إيغور دينيسوف في ظروف مناخية صعبة حيث وصلت الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر. وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها لوكوموتيف موسكو إلى الدور ثمن النهائي لهذه المسابقة التي تأهل إليها نتيجة إحرازه كأس روسيا الموسم الماضي، علما أن مشواره في الدور الثاني انتهى ثلاث مرات على أيدي اشبيلية، 2005-2006، وأتلتيك بيلباو، 2011-2012 الإسبانيين، وفنربخشه التركي، 2015-2016.