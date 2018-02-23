باتشواي: أصوات القردة لاحقتني في مباراة أتالانتا

قال ميشي باتشواي، مهاجم بروسيا دورتموند، إنه تعرض لإهانة عنصرية من جماهير أتلانتا خلال مباراتهما في إياب دور 32 للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.

وأحرز المهاجم البلجيكي، المعار من تشيلسي، هدفين في لقاء الذهاب وساعد دورتموند على التعادل 1-1 مع أتلانتا في الإياب ليتأهل الفريق الألماني إلى دور الستة عشر بفوزه 4-3 في النتيجة الاجمالية.

وكتب باتشواي في حسابه على تويتر بعد المباراة: نحن في 2018 ولا زالت أصوات القردة العنصرية في المدرجات... حقا؟. أتمنى أن تحظوا بوقت طيب في مشاهدة بقية الدوري الأوروبي على التلفزيون بينما نحن تأهلنا.

واستضاف أتلانتا الإيطالي المباراة باستاد مابي بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن ملعبه أتليتي أتزوري دايطاليا غير ملائم لاستضافة المباريات القارية.

واتهم العديد من مشجعي الأندية الإيطالية بإظهار سلوك عنصري تجاه لاعبين منافسين، وزعم بليز ماتودي لاعب يوفنتوس أنه تعرض لإهانات عنصرية من قبل الجماهير في مباراتي فيرونا وكالياري بالدوري الإيطالي في وقت سابق هذا الموسم.

وعوقب أتلانتا بإقامة مباراة بدون جماهير مع إيقاف التنفيذ بعدما وجه مشجعوه إهانات عنصرية إلى كاليدو كوليبالي مدافع نابولي في مباراة بين الفريقين.