بواتينغ وخاميس يغيبان أمام هيرتا برلين للإصابة

يغيب الثنائي خاميس رودريغيز وجيروم بواتينغ عن فريق بايرن ميونيخ، خلال مباراته المقبلة أمام هيرتا برلين المقرر إقامتها يوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، بسبب الإصابة.

وقال يوب هاينكس مدرب بايرن ميونيخ في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة إن النجم الكولومبي خاميس رودريغيز تعرض لشد في الساق خلال المباراة التي فاز بها بايرن على بشكتاش 5 - صفر يوم الثلاثاء في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، فيما لم يتمكن الألماني الدولي جيروم بواتينغ من المشاركة في التدريبات.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ولكن هاينكس مازال يخشى من المباراة الصعبة التي سيواجه فيها هيرتا برلين، الذي يدربه بال دارداي، والذي مازال يملك الفرصة لاحتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وقال هاينكس: بالتأكيد لن تكون مباراة سهلة، لديهم معايير، لديهم روح قتالية كبيرة، ومدرب جيد، يعمل معه لاعبون جيدون أيضا.

ومع ذلك، ربما يميل هاينكس لإراحة عدد من لاعبيه الذين خاضوا مباراة بشكتاش. وأكد هاينكس، 72 عاما، أن اللاعبين الكبيرين فرانك ريبيري وآرين روبن مازالا يحتلان جزء كبيرا من خططه لهذا الموسم، ولكنه لم يؤكد ما إذا كان الثنائي، اللذان ينتهي تعاقدهما مع الفريق بنهاية الموسم، سيظلان مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال هاينكس: مازال هناك المزيد من المتعة مع فرانك ريبيري وآرين روبن هذا الموسم. إنهم جزء مهم من فريقنا وفي الجولات المتبقية.