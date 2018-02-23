زيدان فخور بلاعبي ريال مدريد بعد تحسن النتائج

امتدح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان انتفاضة ريال مدريد‭ ‬في الآونة الأخيرة، وقال إنه فخور بأداء فريقه الطامح لتحقيق فوزه الخامس على التوالي في كل المسابقات أمام ألافيس يوم السبت ليواصل صحوته في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

واستعاد حامل اللقب المركز الثالث في جدول الترتيب يوم الأربعاء لأول مرة منذ بداية ديسمبر 2017 بعد أن فاز 3-1 على ليغانيس ليتخطى فالنسيا في الترتيب ويقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 14 نقطة.

كما سحق ريال مدريد كلا من ريال سوسيداد بنتيجة 5-1 وريال بيتيس 5-3 في آخر أسبوعين، إضافة إلى تحقيق الفوز 3-1 على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا في أداء يتناقض مع البداية الهزيلة للفريق في مستهل هذا الموسم.

ويتفوق أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني على ريال مدريد بفارق سبع نقاط لكن فريق المدرب دييغو سيميوني يواجه مهمة صعبة أمام مضيفه إشبيلية يوم الأحد، ما يمنح الفرصة لريال مدريد للضغط بشكل أكبر على غريمه في المدينة.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: أنا فخور بكل شيء أنجزناه في هذا التوقيت بعد أن أظهرنا شخصية الفريق وأحرزنا 26 هدفا في آخر ست مباريات. نريد مواصلة هذه المسيرة الرائعة وأن نقدم غدا أداء جيدا.

كما نجح ألافيس أيضا في الخروج من عثرته بعد بداية ضعيفة هذا الموسم حيث خسر الفريق في 9 من أول 10 مباريات لكن المدرب الجديد أبيلاردو فرنانديز قاد الفريق المنتمي لإقليم الباسك للفوز في 4 من آخر 6 مباريات ليبتعد بفارق عشر نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال زيدان: نعرف أنهم استبدلوا المدرب كما يملكون فريقا لا يستسلم على الإطلاق لكن ريال مدريد في أفضل صورة حاليا.

ويواجه ريال مدريد مباريات أسهل نسبيا من أتليتيكو مدريد حتى حلول فترة التوقف الدولية في 19 مارس المقبل، فبينما يحل فريق المدرب سيميوني ضيفا على برشلونة بعد مباراة أشبيلية فإن فريق المدرب زيدان سيخرج لمواجهة إسبانيول بعد مباراة ألافيس قبل أن يواجه خيتافي على ملعبه في سانتياغو برنابيو.