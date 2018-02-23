غوارديولا: ستيرلينغ قد يغيب عن النهائي أمام أرسنال

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الجمعة إن رحيم ستيرلنغ يجاهد لاستعادة لياقته لخوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم أمام أرسنال يوم الأحد لكن غابرييل جيسوس قد يعود.

وأضاف غوارديولا عن المهاجم ستيرلنغ قبل أول نهائي للمدرب الإسباني مع الفريق الإنجليزي: يعاني من مشكلة عضلية ولا أدري هل سيكون جاهزا يوم الأحد.

لكن كانت هناك أنباء طيبة للمهاجم البرازيلي جيسوس الذي لم يلعب منذ اليوم الأخير لعام 2017 بسبب إصابة في الركبة حيث قال غوارديولا إنه يتحسن يوما بعد آخر.

وأوضح غوارديولا: عودة غابرييل جيسوس قريبا جدا ستعطينا دفعة معنوية كبيرة. كلنا نحتاج إلى أن يكون كل اللاعبين خاصة خط الظهر في أفضل حال.

ويأمل غوارديولا في الفوز بأول ألقابه مع سيتي لكن رغم أهمية المناسبة قال المدرب الإسباني إنه لن يغير خططه بالاعتماد على الحارس الثاني كلاوديو برافو في مباريات الكأس. وسيبدأ الحارس التشيلي أساسيا على ملعب ويمبلي يوم الأحد وسيجلس البرازيلي إيدرسون بين البدلاء. وقال غوارديولا: كل مشجع له وجهة نظره لكني المدرب وأنا الذي اختار وكلاوديو سيشارك.

وسيغيب فابيان ديلف عن سيتي بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام ويغان أتليتيك عندما خسر سيتي في الدور الخامس لكأس الاتحاد يوم الاثنين الماضي. وهي نتيجة قال غوارديولا إنه يتعين على فريقه نسيانها أمام أرسنال.

وقال المدرب الإسباني الذي فاز في 11 من 12 مباراة نهائية للكؤوس مع برشلونة وبايرن: دائما أفضل خوض النهائي منتشيا بالفوز في مباراة قبلها. كنت أتمنى مواصلة المشوار في كأس الاتحاد لكن يتعين علينا النهوض من كبوتنا والتعافي والتركيز في المباراة التالية.