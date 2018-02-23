فينغر: أرسنال استهتر بمنافسه السويدي

أعاد أرسين فينغر مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز العرض السيء الذي قدمه فريقه خلال الخسارة 2-1 أمام أوسترسوند في إياب دور 32 للدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس إلى الاستهتار.



وتأخر الفريق اللندني بهدفين سجلهما أوسترسوند في الشوط الأول قبل أن يقلص سياد كولاشيناتس الفارق في الشوط الثاني لكن أرسنال لم ينجح في ادراك التعادل.



ورغم الهزيمة، تأهل أرسنال إلى دور الستة عشر بتفوقه في النتيجة الاجمالية لكن فينغر لم يكن سعيدا بأداء فريقه. وقال أرسين : كنا في مأزق لأننا استهترنا ولم نكن في كامل تركيزنا. كان يمكن اختراقنا بسهولة في كل مرة نفقد فيها الكرة ولم يكن لدينا أي أفكار والكرة معنا. لهذا السبب كنا في مأزق.



وأضاف: في الشوط الثاني كانت الأمور أفضل كثيرا. فعلنا ما يكفي للتأهل. هذا ما سنخرج به من هذه الليلة.



وقال المدرب الفرنسي إن فوز أرسنال السهل 3-0 في مباراة الذهاب إضافة للمواجهة المقبلة ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأحد تسببا في استهانة فريقه بمنافسه السويدي في استاد الإمارات.



ومضى قائلا: فوزنا 3-0 في مباراة الذهاب ووجود مباراة أخرى كبيرة يوم الأحد وحقيقة أن الناس تعتقد أن مجرد حضور المباراة يعني الفوز بها، لكن كرة القدم لا تسير بهذه الطريقة. لعبنا ضد فريق جيد جدا... ويمكن أن تكون في مأزق في كل مرة لا يكون تركيزك بنسبة 100 بالمئة.