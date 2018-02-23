ميسي محذراً مدربه: نجم برشلونة قد يصبح أردا توران آخر

حذّر ليونيل ميسي نجم برشلونة مدربه إرنيستو فالفيردي وزملاءه من هبوط مستوى البرازيلي باولينيو، مبيناً أنه يخشى أن يكون اللاعب البرازيلي نسخة جديدة من التركي أردا توران الذي ترك ذكرى سيئة لدى أنصار الفريق الكاتالوني.

وحضر باولينيو من غوانزو إيفرغراند الصيني الصيف الفائت في صفقة لم تلق الكثير من القبول لدى مشجعي برشلونة، لكنه تألق بقوة وسجل 8 أهداف في النصف الأول من الدوري الإسباني قبل أن يتراجع أداؤه في الكثير من المباريات وآخرها مباراتا إيبار وتشيلسي الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "دياريو قول" الإسبانية عن مصادرها أن ميسي لاحظ تراجع مستوى باولينيو في المباريات الأخيرة وكثرة فقدانه للكرات، وحذر مدربه فالفيردي وبقية نجوم الفريق من أن يكون اللاعب البرازيلي نسخة جديدة من أردا توران الذي بدأ بشكل قوي مع برشلونة قبل أن يبدأ بالتراجع، وحاول النادي التخلص منه طويلاً قبل إعارته إلى باشاك شهير في فترة الشتاء الماضية.

وبدت مخاوف لاعبي الفريق من تراجع مستوى اللاعب البرازيلي الذي كان يعتمد عليه إرنيستو فالفيردي في افتكاك الكرات وسط الملعب والدخول خلف المدافعين لتسجيل الأهداف، ومنها مباراته الشهيرة أمام ريال مدريد التي انتهت 3-0 للفريق الكاتالوني.

وانقسم لاعبو برشلونة والجهاز الفني حول أسباب انخفاض مستوى باولينيو، واتجه بعضهم إلى أن اللاعب البرازيلي (29 عاماً) لم يحظ بفترة راحة مناسبة منذ ما يزيد عن عام، ولعب مباشرة بعد انتقاله إلى النادي الإسباني، وهو ما تسبب له بالإرهاق.

وفي القسم الآخر يقول بعضهم إن تراجع مستوى باولينيو جاء نتيجة تألق لويس سواريز بعد فترة معاناة تعرض إليها المهاجم الأوروغوياني مطلع الموسم وأدت إلى تألق باولينيو الذي يعتمد تقييمه على عدد الأهداف التي أحرزها، كونه ليس اللاعب الذي يناسب أسلوب برشلونة من ناحية التمرير ولعبة الاستحواذ على الكرة.