يوشيدا يغيب لـ5 أسابيع بسبب الإصابة

قال ماوريسيو بليغرينو مدرب ساوثهامبتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن المدافع مايا يوشيدا قد يغيب عن الملاعب لمدة 5 أسابيع بسبب إصابة في ركبته.

وتعرض الدولي الياباني للإصابة خلال التدريب قبل يوم من انتصار الفريق على ويست بروميتش ألبيون في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي قبل عدة أيام.

وبعيدا عن مباراة بيرنلي يوم السبت سيغيب يوشيدا أيضا عن مواجهات ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد وويست هام يونايتد وأرسنال وتشيلسي خلال موسم صعب لساوثهامبتون صاحب المركز 18 في المسابقة.

وقال بيليغرينو في مؤتمر صحفي يوم الخميس: مايا سيغيب لأربعة أو خمسة أسابيع على الأقل. قلت الأسبوع الماضي إن الجميع بخير ثم في المران الأخير اسُتبعد ثلاثة أو أربعة لاعبين. كرة القدم تشهد بعض هذه اللحظات غير المتوقعة ولا يمكنك التحكم في مسارها لكن نتمنى أن يتحسن الجميع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وانتصر ساوثامبتون مرة واحدة في اخر 14 مباراة بالدوري وسيدخل مباراة يوم السبت عقب خسارته 2-صفر أمام ليفربول بينما يعاني بيرنلي صاحب المركز السابع من تراجع نتائجه أيضا حيث لم يفز في آخر عشر مباريات بالدوري.