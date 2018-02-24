إسرائيلي وكيلا لأعمال ليفاندوفسكي.. ويقترب من الريال

تخلى هداف بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن وكيل أعماله وارتبط مع الإسرائيلي بيني زهافي القريب من ريال مدريد الإسباني، معززا بذلك الشائعات حول احتمال انتقاله إلى الفريق الملكي.

ويعد زهافي (74 عاما)، من الرجال الأقوياء في سوق الانتقالات الدولية، وقد لعب دورا رئيسيا الصيف الماضي في انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل رقم قياسي، 222 مليون يورو.

وانفصل ليفاندوفسكي (29 عاما)، المرتبط بعقد مع العملاق البافاري حتى 2021، عن مواطنه سيزاري كوشارسكي الذي يتولى إدارة أعماله منذ 10 سنوات.

وأطلق هذا الإجراء من قبل الهداف البولندي الذي سجل 29 هدفا في مختلف المسابقات حتى الآن هذا الموسم، التكهنات من جديد في الصحف الألمانية، وذهبت "بيلد" الأوسع انتشارا إلى حد الإشارة إلى وجود محادثات جارية مع ريال مدريد.

ورد المدرب المخضرم يوب هاينكس الذي خلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي في قيادة الفريق، على الفور: لكل لاعب الحق بتغيير وكيل أعماله. هذا الأمر لا يعني شيئا، مؤكدا أن النادي البافاري "يريد، وسيحتفظ بجميع أفضل لاعبيه". وفي الواقع، لم يفرط بايرن ميونيخ في السنوات الأخيرة بلاعبيه الكبار ما داموا في أعلى مستوى.