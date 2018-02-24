انطلاقة سليماني مع نيوكاسل تتعطل مجدداً

قال رفائيل بنيتز مدرب نيوكاسل يونايتد إن انطلاقة المهاجم الجديد إسلام سليماني مع الفريق المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تعطلت بسبب تجدد إصابته.



وانضم الجزائري سليماني من ليستر سيتي إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وشارك في التدريبات هذا الأسبوع بعدما بدا أنه تعافى من إصابة بعضلات الفخذ.



وسافر اللاعب البالغ عمره 29 عاما إلى الجزائر للتعافي وعلى الأرجح لن يكون جاهزا للعب في الدوري الممتاز حتى مواجهة ساوثامبتون يوم العاشر من مارس آذار المقبل.



وقال بنيتز قبل زيارة بورنموث: تجددت إصابة سليماني لذا لن يكون جاهزا وسيغيب لأسبوعين على الأقل، ويجب أن نتوخى الحذر مع سليماني لأن لديه مشكلة منذ وصل إلينا.



وزاد: كافحنا لجلب لاعبين بإمكانهم إعطاء إضافة مختلفة لنا في الدوري وكنا نعرف أن سليماني يعاني من إصابة بسيطة وفي اليوم الأخير اضطر للتوقف في المران وفحص حالته.



ويثق بنيتز في عودة سليماني في أقرب وقت ممكن لكنه يشعر بالرضا عن فريقه الذي فاز 1-0 على مانشستر يونايتد في وقت سابق هذا الشهر.



وتابع: يتوقع الجميع أن يصنع سليماني الفارق معنا لكن بعد مباراة مانشستر يونايتد نشعر على الأقل بأننا نملك ما يكفي من الإمكانات بتشكيلتنا.



ويحتل نيوكاسل المركز 13 في الدوري لكنه يبتعد بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط مع تبقي 11 مباراة على النهاية.