ريال مدريد يتغلب على ألافيس ويقترب من المركز الثاني

واصل المهاجم البرتغالي كريسستينو رونالدو ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفين ليقود فريقه ريال مدريد إلى فوز كبير وثمين 4-صفر على ديبورتيفو ألافيس يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

على استاد "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد، قدم الريال وضيفه عرضا قويا شهد تنافسا واضحا في الشوط الأول وسيطرة شبه مطلقة للريال في الشوط الثاني ليستحق الفريق الملكي الفوز في هذه المباراة.

وجاء الأداء سجالا بين الفريقين في الشوط الأول حيث تبادل الفريقان الهجوم الخطير والفرص الضائعة قبل أن يحسم الريال الشوط لصالحه بهدف سجله رونالدو في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، استفاد الريال معنويا من تقدمه في نهاية الشوط الأول وفرض سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب ليترجم هذا التفوق بثلاثة أهداف سجلها الويلزي غاريث بيل ورونالدو والفرنسي كريم بنزيما في الدقائق 46 و61 و89 من ضربة جزاء.

ورفع رونالدو بهذا رصيده إلى 14 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم لينفرد بالمركز الرابع في قائمة هدافي المسابقة حتى الآن بفارق 6 أهداف خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

ورفع الريال رصيده إلى 51 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث فيما تجمد رصيد ألافيس عند 28 نقطة في المركز السادس عشر علما بأن الهزيمة اليوم هي الأولى للفريق بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وقدم الفريقان عرضا متميزا على مدار الشوط الأول ولم يبد ألافيس أي رهبة في مواجهة الفريق الملكي حيث قدم أداء مفتوحا وشكل خطورة على مرمى الريال في العديد من الكرات لكن البرة حسمت نتيجة هذا الشوط للريال.

وشكل هجوم ألافيس بقيادة جون غيديتي إزعاجا مستمرا لدفاع الريال فيما أجاد رونالدو وبيل الضغط على دفاع ألافيس لدى استحواذ الريال على الكرة. وشهدت الدقيقة 37 قمة الإثارة عندما تصدى الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الريال لكرة خطيرة لعبها ألفونسو بيدرازا وسط عدد من لاعبي الريال داخل منطقة الجزاء ، وارتدت الكرة لهجمة سريعة للريال انفرد من خلالها بيل بالحارس فيرناندو باتشيكو وكاد يسجل هدف التقدم لكن باتشيكو تصدى للفرصة ببراعة.

وأهدى رونالدو فريقه هدفا ثمينا قبل نهاية الشوط الأول حيث سجل هدف التقدم في الدقيقة 44. وجاء الهدف إثر هجمة سريعة وتمريرة لعبها داني كارفاخال من لناحية اليمنى وهيأها كريم بنزيما بعقب القدم داخل منطقة الجزاء وقابلها رونالدو بتسديدة مباشرة مباغتة بيسراه لتسكن الكرة المرمى على يمين الحارس.

وفي الشوط الثاني، باغت الريال ضيفه بهدف ثان بعد ثوان قليلة من بداية الشوط إثر هجمة سريعة منظمة مرر منها بنزيما الكرة إلى زميله بيل المندفع داخل منطقة الجزاء ليسددها الأخير في اتجاه المرمى حيث باءت محاولة الحارس للتصدي لها بالفشل لتسكن الكرة المرمى على يمين الحارس.

وواصل الريال ضغطه الهجومي وسط تراجع واضح من ألافيس على عكس ما كان عليه حال الفريق في الشوط الأول. ولكن لاعبي الريال تسابقوا في إهدار الفرص التي سنحت لهم حتى جاءت الدقيقة 61 لتشهد الهدف الثالث للفريق. وجاء الهدف اثر هجمة منظمة للريال وتمريرة من لوكاس فاسكيز من داخل منطقة الجزء قابلها رونالدو بتسديدة في الزاوية البعيدة على يمين الحارس محرزا الهدف الثاني له والثالث للفريق.

وانتفض ألافيس بحثا عن هدف حفظ ماء الوجه وكاد يحقق ما أراد إثر فرصة خطيرة للفريق عندما خطف لاعبوه لكرة من دفاع الريال في الدقيقة 83 ولكن نافاس تألق في الذود عن مرماه. وقبل إسدال الستار على فعاليات المباراة، احتسب الحكم ضربة جزء للريال اثر إعاقة من فيكتور لاكوراديا نجم ألافيس للاعب بيل. وسدد بنزيما ضربة الجزاء في زاوية صعبة للغاية على حارس ألافيس محرزا الهدف الرابع للريال قبل انتهاء المباراة.