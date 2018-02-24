سيلتا يعود إلى طريق الانتصارات بالفوز على إيبار

عاد فريق سيلتا فيغو إلى طريق الانتصارات وتغلب على إيبار 2 - صفر، يوم السبت، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي سيلتا فيغو إياغو أسباس وماكسيميليانو غوميز في الدقيقتين 56 و79 على الترتيب. ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، متفوقا على إيبار صاحب المركز الثامن بفارق الأهداف.

وفشل سيلتا فيغو في تحقيق الفوز في الثلاث مباريات السابقة حيث خسر في مباراتين وتعادل في واحدة، فيما تلقى إيبار هزيمته الثانية على التوالي.

يذكر ان هذا الفوز هو العاشر لسيلتا فيغو هذا الموسم مقابل الخسارة في 10 مباريات والتعادل في 5، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة لإيبار مقابل الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5.