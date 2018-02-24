فولفسبورغ يكتفي بالتعادل مع ماينز

خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت ماينز بضيفه فولفسبورغ، يوم الجمعة، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وتقدم فولفسبورغ بهدف سجله جوسيب بيركالو في الدقيقة السادسة وتعادل ماينز بهدف سجله يوشينوري موتو في الدقيقة 44.

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر كما رفع ماينز رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويذكر أن هذا التعادل هو الثالث عشر لفولفسبورغ هذا الموسم مقابل الفوز في 4 مباريات والخسارة في 7، فيما يعد هذا التعادل بالنسبة لفريق ماينز هو السادس هذا الموسم مقابل الفوز في 6 مباريات والخسارة في 12 مباراة.