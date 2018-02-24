ليفربول يتجاوز ويست هام وينتزع الوصافة

المصدر: لندن - د ب أ

انتزع ليفربول المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على ويست هام يونايتد 4 - 1 يوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل نيوكاسل مع بورنموث 2 - 2 وبيرنلي مع ساوثهامبتون 1 - 1 وفوز برايتون على سوانزي 4 - 1 وهدرسفيلد تاون على ويست بروميتش ألبيون 2 - 1.

وعلى ملعب أنفيلد، اكتسح ليفربول ضيفه ويست هام 4 - 1. وسجل أهداف ليفربول الألماني إيمري تشان في الدقيقة 29 والمصري محمد صلاح في الدقيقة 51 والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 57 والسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 77 وتكفل أنتونيو بتسجيل هدف ويست هام الوحيد في الدقيقة 59.

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث والذي يلتقي مع ضيفه تشيلسي يوم الأحد، وتجمد رصيد ويستهام عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتزايدت معاناة ويست بروميتش بهزيمته أمام ضيفه هدرسفيلد بهدفين مقابل هدف. وسجل راجيف فان لابارا وستيف موني هدفي هدرسفيلد في الدقيقتين 48 و56 وتكفل كريغ داوسون بتسجيل هدف ويست بروميتش الوحيد في الدقيقة 64.

ورفع هدرسفيلد 30 نقطة في المركز الرابع عشر وظل ويست بروميتش في المركز العشرين الأخير برصيد 20 نقطة.