مورينيو: يونايتد سيتطور في الفترة القادمة

توقع جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد فترة ازدهار لفريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل أن يخوض عدة مواجهات هامة على أرضه في ثلاث بطولات مختلفة.

وفي الدوري الإنجليزي يوم الأحد يلتقي يونايتد مع ضيفه تشيلسي في بداية أربع مواجهات يخوضها على أرضه خلال مبارياته الخمس المقبلة.

وسيبدأ يونايتد الشهر المقبل برحلة إلى كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي قبل أن يستضيف ليفربول.

وبعد ذلك يلتقي يونايتد في إياب دور 16 في دوري أبطال أوروبا مع أشبيلية الإسباني قبل استضافة برايتون أند هوف ألبيون في دور الثمانية لكأس إنجلترا لكن مورينيو يظل واثقا في قدرات فريقه قبل هذه المهام الكبيرة.

وقال المدرب البرتغالي المخضرم عن ذلك: أعتقد أن الأحوال ستكون رائعة في أولد ترافورد خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وإذا ما سارت الأمور على ما يرام فسيكون بوسعنا الصعود لدور الثمانية في دوري الأبطال ولقبل النهائي في كأس إنجلترا.

وتتضمن مسيرة يونايتد 13 مباراة من بينها 11 في الدوري الممتاز لكن العدد ربما يرتفع كثيرا بناء على نتائجه في كأس إنجلترا ودوري الأبطال.

وأشار مورينيو: يمكن أن تكون أمامنا مسيرة مزدحمة في مارس وأبريل ومايو والتقدم كثيرا في كأس إنجلترا يخلق مشكلات.

ويحتل يونايتد المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي وأمامه فرصة للتفوق بفارق 6 نقاط على تشيلسي الرابع في الترتيب إذا فاز على حامل اللقب مطلع الأسبوع الحالي.