هودسون: زاها قريب من العودة إلى الملاعب

قال روي هودسون مدرب كريستال بالاس إن الجناح ويلفريد زاها قد يعود للعب مع الفريق المتعثر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل الموعد المحدد مع استمرار تعافيه من إصابة بالركبة تعرض لها مطلع الشهر الجاري.

ولعب زاها مهاجم ساحل العاج دورا محوريا مع بالاس هذا الموسم وسجل 4 أهداف في 20 مشاركة أساسية في الدوري قبل إصابته خلال التعادل 1-1 أمام نيوكاسل يونايتد.

وقال هودسون قبل مواجهة توتنهام هوتسبير خامس الترتيب يوم الأحد: زاها يتعافى وقد يعود قبل الموعد المحدد لكن الدفع به قد يتطلب أسابيع، ورغبته في العودة للملاعب تثير الإعجاب ولا أعتقد أنني صادفت لاعبا بهذه الرغبة في مسيرتي.

ويظل بالاس مهددا بالهبوط إذ يقبع في المركز 15 برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الخطر مع تبقي 11 مباراة على نهاية المسابقة.