هيرتا برلين يصمد أمام هجوم بايرن ويجبره على التعادل

عرقل هيرتا برلين انطلاقة مضيفه بايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" وانتزع تعادلا سلبيا ثمينا معه يوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة ليحرمه من مواصلة انتصاراته المتتالية في البطولة.

كما شهدت نفس المرحلة اليوم فوز شتوتغارت 1 - صفر على انتراخت فرانكفورت 1 - صفر ووبوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه هانوفر بنفس النتيجة وتعادل هوفنهايم مع فرايبورغ 1 - 1 .

وهذه هي أول مباراة يهدر فيها بايرن أي نقطة في رحلة الدفع عن لقبه بالبطولة هذا الموسم بعد 16 انتصارا متتاليا علما بأن آخر مباراة سابقة لم تشهد انتصارا للفريق في لبطولة كانت أمام هيرتا برلين بالذات وانتهت بالتعادل 2 - 2 في أول أكتوبر الماضي.