إنتر ميلان يهزم بينفينتو وينتزع المركز الثالث

قفز فريق إنتر ميلان إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، بتغلبه على ضيفه بينفينتو 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري، والتي شهدت أيضا فوز بولونيا على جنوى بذات النتيجة.

وسجل هدفي إنتر ميلان كل من ميلان سكرينيار وأندريا رانوكيا في الدقيقتين 66 و69. وأنهى بينفينتو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نيكولاس فيولا في الدقيقة 81.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بشكل مؤقت، انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة التي ستقا يوم الأحد، فيما توقف رصيد بينفينتو عند 10 نقاط في المركز الـ20، الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط.

ويذكر أن هذا الفوز هو الـ14 لإنتر ميلان هذا الموسم مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في 9، فيما تعد هذه الخسارة هي الـ22 لبينفينتو مقابل الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

وفي المباراة الثانية، فاز بولونيا على ضيفه جنوى 2 - صفر. وسجل هدفي بولونيا ماتيا ديسترو في الدقيقة 49 وسيزار فاييتي في الدقيقة 72.

ورفع بولونيا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف أودينيزي، وتوقف رصيد جنوى عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويذكر أن هذا الفوز هو العاشر لبولونيا هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الهزيمة هي الثانية عشر لجنوى هذا الموسم مقابل الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6.