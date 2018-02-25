البرتغالي سيميدو يغيب عن برشلونة 5 أسابيع

قال برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد أن الظهير نلسون سيميدو سيغيب عن الملاعب حتى بداية أبريل المقبل بعد إصابة اللاعب البرتغالي في عضلات الفخذ الخلفية.



ولم يشارك سيميدو، القادم من بنفيكا في يوليو الماضي مقابل 31 مليون يورو بصفة منتظمة مع برشلونة في ظل المنافسة مع سيرجي روبرتو وخاض 11 مباراة كأساسي في الدوري آخرها في الفوز 6-1 على جيرونا يوم السبت لكنه خرج اضطراريا في الدقيقة 86.



وذكر النادي في بيان أكد الجهاز الطبي أن لاعب الفريق سيميدو يعاني من إصابة بالعضلات الخلفية في ساقه اليسرى وأظهرت الفحوص أنه سيغيب لنحو خمسة أسابيع.



وسيغيب سيميدو عن مواجهات ضد لاس بالماس وأتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وملقا وأتليتيك بلباو في الدوري بجانب مواجهة تشيلسي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم 14 مارس المقبل.