ميسي وسواريز يمزقان مرمى جيرونا

اقترب فريق برشلونة خطوة جديدة من لقب الدوري الإسباني لكرة القدم عبر فوزه الساحق على ضيفه وجاره جيرونا 6 -1 يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.



ونجح برشلونة في تحويل تأخره بهدف أمام جيرونا إلى فوز كاسح بفضل تألق النجمين الأوروغوياني لويس سواريز الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفين.



وتقدم كريستيان بورتو بهدف لجيرونا في الدقيقة الثانية ولكن سواريز أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة الخامسة، وسجل ميسي الهدفين الثاني والثالث للنادي الكاتالوني في الدقيقتين 30 و37 ثم سجل سواريز الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 44.



وتكفل البرازيلي فيليب كوتينيو بتسجيل الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 66 ليعلن عن أولى أهدافه مع الفريق في الدوري الإسباني منذ قدومه من صفوف ليفربول الإنجليزي الشهر الماضي، واختتم سواريز أهداف برشلونة في الدقيقة 77.

ورفع الفوز رصيد برشلونة في الصدارة إلى 65 نقطة بفارق عشر نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الذي يلتقي الأحد مع مضيفه إشبيلية، بينما توقف رصيد جيرونا عند 34 نقطة ليبقى في المركز التاسع.



وحقق برشلونة فوزه العشرين هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات ويبقى هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في الدوري الإسباني.