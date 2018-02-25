رأسية كين تأخذ توتنهام إلى المركز الرابع

واصل هاري كين ممارسة هوايته في هز الشباك وأنقذ فريقه من كمين مضيفه كريستال بالاس بهدف من ضربة رأس في الدقيقة قبل الأخيرة ليقود توتنهام إلى فوز ثمين ومتأخر 1 - صفر خارج ملعبه يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعزز توتنهام آماله في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما انتزع الفوز الثمين ورفع رصيده إلى 55 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع مؤقتا بفارق نقطتين فقط أمام تشيلسي الذي يستطيع استعادة المركز الرابع من خلال مباراته المقررة يوم الأحد أمام مانشستر يونايتد في نفس المرحلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وكثف توتنهام محاولاته الهجومية في الشوط الثاني ولكن الحظ عاند لاعبيه وفي مقدمتهم هاري كين هداف الفريق ليظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين حتى الدقيقة 89 التي شهدت هدف المباراة الوحيد برأس كين.

وانفرد المهاجم الخطير هاري كين بصدارة قائمة هدافي المسابقة برصيد 24 هدفا وبفارق هدف واحد أمام المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الذي اقتسم معه الصدارة لنحو 24 ساعة برصيد 23 هدفا لكل منهما بعد الهدف الذي سجله صلاح يوم السبت في مرمى ويست هام في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 4 - 1 في نفس المرحلة قبل أن ينفرد كين بصدارة القائمة مجددا بهدفه في مرمى كريستال بالاس.