ركلة ميسي الحرة تثير إعجاب زملائه ومدربه

أثار ليونيل ميسي إعجاب زملائه والمدرب إرنستو فالفيردي، بعدما سجل هدفا مذهلا من ركلة حرة، بتسديد الكرة من أسفل الحائط الدفاعي خلال الانتصار 6-1 على جيرونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.



ومنح ميسي برشلونة التقدم 2-1 بعد مهارة سحرية بجوار خط الملعب، لكنه استخرج المزيد من جعبته وأضاف الهدف الثالث بتنفيذ ركلة حرة عن طريق تسديدة أرضية خدعت الحارس بونو تماما.



وأصبح من المعتاد تسجيل ميسي الأهداف من ركلات حرة، لكنه هذه المرة فاجأ اللاعب الأرجنتيني الجميع بطريقة التنفيذ. وقال فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة" لقد خدعنا جميعا بالهدف. ما روعة هذا الهدف. يبدو أنه يلعب بشكل أفضل في كل مباراة.



وأحرز كوتينيو، الذي سبق له التسجيل مع فريقه السابق ليفربول عن طريق تنفيذ ركلات حرة من أسفل الحائط الدفاعي، هدفه الأول في الدوري الإسباني مع برشلونة خلال الشوط الثاني، بينما أضاف لويس سواريز ثلاثة أهداف، لكن ميسي حظي بالإشادة الأكبر بسبب مستواه الرائع وطريقة تسجيل الركلة الحرة.



وقال فالفيردي: من الصعب الاعتياد على مثل هذه الأمور، يعتقد المرء أنه فعل كل شيء ثم يأتي ويفاجئك كما فعل، لقد كنا ننتظر لنرى كيف سيتعامل الحائط الدفاعي مع الكرة ثم وجدناه يسدد من أسفل الحائط وعند رؤية ذلك يعتقد المرء أن ليو يجعل الأمور سهلة لكن في الواقع هي ليست سهلة.



وأضاف سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة: إنه دائما يصنع الفارق وهذا ما يجعله أفضل لاعب في العالم والأفضل في تاريخ كرة القدم.