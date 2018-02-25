زيدان يشيد بدعم رونالدو لزميله بنزيمة

أشاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالمهاجم كريستيانو رونالدو بسبب دعمه المزدوج لزميله كريم بنزيمة بعدما أهداه ركلة جزاء ليسجل منها خلال الانتصار 4-0 على ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم كما طالب المشجعين بتحيته.



وكان بنزيمة يتعرض لانتقادات حادة بداعي أنه من أسباب تواضع أداء ريال هذا الموسم وسبق للجماهير أن أطلقت صيحات استهجان ضده في استاد سانتياغو برنابيو أكثر من مرة بسبب إخفاقه في هز شباك المنافسين في كثير من المناسبات.



وصنع بنزيمة الهدف الأول لرونالدو أمام ألافيس بلمسة رائعة بكعب القدم وأول ما فعله الهداف التاريخي لريال عقب التسجيل هو الإشارة إلى بنزيمة وبدا وكأنه يطلب من المشجعين إظهار الاحترام لزميله.



وسجل رونالدو الهدف الثالث لريال بعدما أضاف جاريث بيل الهدف الثاني، والذي جاء أيضا بعد تمريرة من بنزيمة، وسنحت فرصة للوصول إلى هدفه الثالث بعد احتساب ركلة جزاء لريال قرب النهاية، لكن بدلا من التسديد منح رونالدو الفرصة لبنزيمة الذي أحرز الهدف الرابع.



وقال زيدان في مؤتمر صحفي: أنا سعيد جدا بلفتة رونالدو. هذه لقطة تعكس روح الفريق وهو تصرف مذهل. كريم لعب بشكل رائع جدا واستحق التسجيل إذ ساهم كثيرا في صناعة اللعب والفرص.



وأضاف: بنزيمة يلعب تحت ضغط كبير لكنه يتعامل مع الأمر بشكل جيد جدا وأنا سعيد بطريقة لعبه وأنه سجل هدفا. يجب دائما الاعتماد على بنزيمة في أكثر المباريات لأنه دائما ما يثبت مدى أهميته كلاعب.



وأنهى بنزيمة حوالي ثلاثة أشهر دون تسجيل أي هدف في الدوري عندما هز شباك ريال بيتيس في الجولة الماضية ورغم أنه أهدر أكثر من فرصة سهلة فإنه كان من أبرز لاعبي ريال خلال فوزه الخامس على التوالي في كل المسابقات أمام ألافيس.



وقال لوكاس فاسكيز لاعب ريال : كريستيانو أظهر روح الفريق الحقيقية مع كريم الذي يستحق الهدف. أنا سعيد من أجل كريم لأنه لاعب رائع.



ولم يكن رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، يشتهر كثيرا بالتواضع لكن الحارس كيلور نافاس قال إن تعامل اللاعب البرتغالي مع بنزيمة يمثل شخصيته تماما.



وقال نافاس: لم يشعر أي شخص منا بالاندهاش من لفتة كريستيانو لأننا نعرف جيدا شخصيته. في مثل هذه الأوقات يحتاج المرء إلى دعم المجموعة ولقد أظهر كريستيانو للجميع كيف هي الأجواء في غرفة اللاعبين.