سيتي يكتسح شباك أرسنال ويتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

توج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه الكبير 3 - صفر على أرسنال في المباراة النهائية للمسابقة يوم الأحد على ملعب "ويمبلي" العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وكان سيتي الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة، مستغلا الأداء الباهت للاعبي أرسنال، الذي غاب أغلب نجومه عن مستواهم المعتاد، ليحصد الفريق السماوي لقبه الأول في الموسم الحالي، وينال مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، الذي تولى تدريب سيتي في الموسم الماضي، باكورة ألقابه في الملاعب الانجليزية.

وافتتح المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو التسجيل لسيتي في الدقيقة 18، مسجلا خامس أهدافه في مرمى الفريق اللندني خلال آخر 5 مواجهات جمعت بين الفريقين في مختلف المسابقات.

ورفع أغويرو بهذا الهدف رصيده التهديفي في عام 2018 إلى 15 هدفا، ليصبح أكثر لاعب هزا للشباك هذا العام في الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى.

وأضاف النجم البلجيكي فينسنت كومباني الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 58، فيما تكفل الإسباني ديفيد سيلفا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز الثمين، صالح مانشستر سيتي جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خروجه المبكر من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد خسارته المفاجئة أمام ويغان أتلتيك، أحد أندية الدرجة الثانية "تشامبيون شيب"، بدور الستة عشر للمسابقة الأسبوع الماضي.



ويحلم مانشستر سيتي بالتتويج بلقبين آخرين في الموسم الحالي، حيث بات قريبا للغاية من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في ظل تصدره للمسابقة العريقة بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد، كما يأمل في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أنه يلعب حاليا في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية.

في المقابل، جاءت تلك الخسارة لتضاعف من أحزان أرسنال، الذي ابتعد مبكرا عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وتبدو حظوظه ضئيلة للغاية في التواجد ضمن المراكز الأربع الأولى في ترتيب البطولة المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم الجديد.